Gospodarka obiegu zamkniętego może uratować nasz świat

- Kupujemy, używamy, wyrzucamy – to proste. Po co nam więc „zamykanie obiegów”, jakaś cyrkularna gospodarka?

- W obecnych czasach głównie kupujemy. Lubimy bowiem wszystko to, co nowe. Krótko więc używamy daną rzecz i szybko ją wyrzucamy. Takie postępowanie oznacza jednocześnie, że zabieramy ze środowiska surowce w tempie szybszym, niż one zdążą się odnowić. Proces ten można przedstawić na bardzo prostym przykładzie: kupujemy butelkę wody, wypijamy zawartość i wyrzucamy puste opakowanie. Jeśli więc butelka PET trafi do pojemnika na zmieszane odpady, surowce w niej zawarte przepadną, a butelka przysłuży się jedynie do powiększenia wysypiska, na które trafiła. Gdy jednak ta sama butelka znajdzie się w pojemniku na plastik, zostanie przetworzona i ponownie wykorzystana jako surowiec do produkcji np. konewki. I w tej właśnie chwili zaczynamy rozmowę o gospodarce cyrkularnej.