„GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Psyjaciele.com pomagają i tworzą piękne rzeczy

Czym zajmujecie się jako Psyjaciele.com?

Psyjaciele.com to rodzinna marka stworzona z wielkiej miłości do zwierząt, designu i... marketingu. Paczka Psyjaciół składa się z dwóch szorstkowłosych adopciaków - Kiszki i Rupiecia oraz ludzkiej siły roboczej Gośki, Krzyśka i zespołu psich zapaleńców. Wszystkie nasze zwierzaki przeszły dużo w życiu - ale wystarczyło trochę miłości aby ponownie uwierzyły w człowieka i poczuły się szczęśliwe. Od wielu lat zajmujemy się marketingiem oraz reklamą i staramy się wspierać schroniska dla zwierząt w tym zakresie przygotowując np. kampanie 1 proc. Po długich rozmowach, burzach mózgów i przemyśleniach postanowiliśmy spełnić swoje marzenia - zająć się zwierzakami na pełnych obrotach i stworzyć markę Psyjaciele.com. Markę, która nie tylko tworzy zabawne, nietypowe produkty najwyższej jakości ale również pomaga psiakom, które jeszcze nie znalazły swojego domu. Wszystkie produkty powstały w naszych głowach, a wszystkie wzory zostały stworzone przez polskich artystów, rysowników, ilustratorów tworząc niepowtarzalną kolekcję dostępną tylko na Psyjaciele.com. Używamy najwyższej jakości polskich półproduktów, współpracujemy z polskimi designerami i wykonawcami. Wielu z naszych modeli to zwierzaki, które czekają na swój dom lub zwierzaki, które niedawno zostały adoptowane.

Udzielacie się też, pomagając schroniskom dla zwierząt?

Współpracę z Krakowskim schroniskiem zaczęliśmy na długo przed stworzeniem marki Psyjaciele.com - wspomagając ich marketingowo i tworząc kampanię 1 procent - w tym roku będzie to już chyba 8 raz. Tworząc markę, bardzo staraliśmy się więc wspomóc różne fundacje i schroniska już od początku naszej działalności. Przekazujemy sporą ilość produktów, tworzymy sesje zdjęciowe i reklamujemy pieski do adopcji, prowadzimy program Psyjaciele pomagają - można do nas oddać swój stary sprzęt dla psiaka - my go naprawimy i oddamy do schroniska przekazując właścicielowi bon na kolejne zakupy. W naszych sklepach stacjonarnych powieszone są duże plakaty adopcyjne - pokazujące pieski z okolicy, które czekają na dom.