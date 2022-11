Groźny wypadek na ulicy Krakowskiej w Wieliczce. Potrącenie na przejściu dla pieszych, kolejne w ciągu ostatniej doby Jolanta Białek

zdjęcie ilustracyjne

44-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych na ulicy Krakowskiej, w rejonie Ronda Wieliczan (wjazd do miasta). Do wypadku doszło w czwartek 17 listopada ok. godz. 5.30. To drugie w ciągu ostatniej doby tego typu zdarzenie w Wieliczce. Policja apeluje o ostrożność i noszenie odblasków przez pieszych.