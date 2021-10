Halloween 2021. Kiedy wypada? Jaka jest historia tego święta? [data, tradycje, obchody] 18.10.21

Halloween to pozostałość po pogańskim święcie zmarłych

Kiedy dokładnie wypada Halloween?

Data Halloween jest stała, co oznacza, że zawsze wypada w tym samym terminie. W 2021 roku święto to wypada w niedzielę - 31 października . Dzień po Halloween przypada uroczystość Wszystkich Świętych, a 2 listopada Dzień Zaduszny.

Tradycje i obchody związane z Halloween

Chociaż najhuczniej Halloween obchodzi się w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych, to z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Jednym z najsłynniejszych zwyczajów jest zabawa "Cukierek albo psikus" (Trick or treat). Dzieci przebrane w halloweenowe stroje chodzą od domu do domu, prosząc o cukierki do koszyków. Jeśli ich nie otrzymają, robią właścicielowi domu małego psikusa.