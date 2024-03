HARMONOGRAM MATUR 2024. Kiedy odbędą się egzaminy dojrzałości? Ile procent należy uzyskać, aby zdać? Natalia Urzędowska

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczną się później niż zazwyczaj. Wystartują we wtorek 7 maja 2024 r. o godzinie 9:00 Fot. Lukasz Kaczanowski

Matura 2024. Tegoroczne egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną w terminie od 7 do 24 maja 2024. Wszyscy abiturienci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Znamy już terminy wszystkich matur. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram matur na rok 2024.