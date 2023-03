„Highway to… Hel” – śpiewająco pomogli potrzebującym dzieciom i młodzieży

Charytatywne musicale to w UBS już wieloletnia tradycja, która wpisuje się w strategię zaangażowania społecznego firmy. „Highway to… Hel” jest ósmą taką produkcją i drugą zrealizowaną we współpracy z Fundacją Hearty. Za scenariusz i reżyserię edycji 2022/23 odpowiedzialna była Agnieszka Hawryluk, która na co dzień pracuje w UBS jako lider jednego z zespołów.

– UBS to duża, międzynarodowa firma, w której kryje się mnóstwo talentów wokalnych, aktorskich i tanecznych. A jeśli tych talentów można użyć, by pomóc potrzebującym, to szkoda byłoby nie skorzystać. Na szczęście przerwa spowodowana pandemią nie ostudziła artystycznego zapału naszych współpracowników, a wręcz przeciwnie – spowodowała, że nie mogliśmy się już doczekać, by pokazać naszą energię na scenie – zdradziła Agnieszka Hawryluk.

Prace nad spektaklem rozpoczęły się już w pierwszym kwartale 2022 roku. Wszyscy uczestnicy projektu byli bardzo aktywni i dawali z siebie wszystko. A o tym, jak wielkim zaangażowaniem wykazali się wolontariusze z UBS, świadczyć może chociażby historia jednego z nich. Tak bardzo zależało mu na występie podczas musicalu, że… zapisał się na lekcje śpiewu i regularnie na nie uczęszczał przed castingiem. Jego upór i konsekwencja sprawiły, że swój cel osiągnął i zaśpiewał w musicalu „Highway to… Hel”.