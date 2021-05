Historia Miechowa. Więźniowie zdążyli uciec, nim na miejscu pojawili się ubecy

Torturowano mnie w nieludzki sposób, by wymusić nazwiska dowódców, miejsce ich pobytu oraz miejsce gdzie została ukryta broń z mojego plutonu. W czasie przesłuchania obrzucano mnie wulgarnymi słowami, grożono mi zsyłką na białe niedźwiedzie . Przesłuchania trwały po 24 – 48 godzin bez przerwy, a potem wrzucano mnie do karceru, gdzie przy otwartym oknie w czasie wielkich mrozów trudno było wytrzymać.

- Było nas kilkanaście osób mężczyzn i kobiet zamkniętych w piwnicy pełnej wilgoci i wody. Było to krępujące kiedy potrzeby fizjologiczne musieliśmy załatwiać do wiadra na oczach innych współwięźniów. Do okienka przez które wpadało trochę światła i świeżego powietrza podchodziliśmy kolejno po deskach zanurzonych w wodzie. O normalnym spaniu nie było mowy, byliśmy wyczerpani, zmarznięci, zawszeni i chorzy.

To właśnie Trzaska był inicjatorem rozbicia więzienia. Udało mu się przekazać informację do mjr Juliana Malinowskiego (Słowika) z Książa Wielkiego o potrzebie uwolnienie więźniów. Przygotowania do tej akcji już trwały, ale wtedy jeszcze nabrały tempa. Całością dowodzili por. Julian Socha (ps. Dźwig) oraz por. Bolesław Krzyszkiewicz (ps. Regiński). Gdy w nocy z 24 na 25 kwietnia AK-owcy wtargnęli do więzieni po wysadzeniu muru w kuchni, strażnicy byli kompletnie zaskoczeni. Nie zdążyli zareagować.

Cele zostały otwarte, a więźniowie uwolnieni. Gdy zawiadomieni o zdarzeniu ubecy dobiegli na miejsce z posterunku przy ulicy Jagiellońskiej, nikogo z uczestników napadu już na miejscu nie było. Około 60 akowców i innych więźniów uciekło. Uwolniono m. in. oficerów AK Jan Molędę i Józefa Śliwę oraz dowódcę radiostacji Komendy Głównej AK ppor. Michała Strzemeckiego. Na miejscu zostało tylko kilka osób, które uważały, że zostały osadzone przez pomyłkę. W trakcie samej akcji nikt nie został zabity i ranny, ale – jak głosi napis na pamiątkowym obelisku przed siedzibą dawnego więzienia – w „odskoku” zginął plut. Tadeusz Równiak.