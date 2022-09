I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków ma sprawiać niespodzianki i powalczyć o miejsce w czołowej "ósemce"

W akademickiej ekipie co roku zachodzą zmiany. Tym razem największa strata to odejście czołowego zawodnika całej ligi - atakującego Dawida Dulskiego (po wypożyczeniu wrócił do ekstraklasowej Warty Zawiercie). Pozyskano pięciu siatkarzy: rozgrywającego Kacpra Komara (MCKiS Jaworzno), atakujących: Bartosza Gomułkę (Legia Warszawa) i Igora Zawadzkiego (SMS Spała), środkowych: Łukasza Rymarskiego (Krispol Września) i Rafała Putkowskiego (AKS V LO Rzeszów). W klubie nadal trzymają się założenia, że zawodnicy są równocześnie studentami AGH i mają reprezentować uczelnię w akademickich MP.

- Są zmiany, ale trzon drużyny, poza Dulskim, został utrzymany. Ważne, że jest stabilizacja na przyjęciu - mówi Arkadiusz Jesionek, członek zarządu akademickiego klubu, odpowiedzialny za sekcję siatkówki.

Drużyna ma poprawić wynik z poprzedniego sezonu, gdy zajęła 10. miejsce. - Chcielibyśmy awansować do czołowej ósemki (gra w play-off - przyp.). Profil klubu i nasze możliwości finansowe nie pozwalają jeszcze walczyć o PlusLigę. Mamy połączenie młodości i doświadczenia, potencjał na progres jest, chcemy rozwijać umiejętności zawodników i sprawiać niespodzianki - dodaje Jesionek.