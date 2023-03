I liga siatkarzy. Kolejna wygrana AZS AGH Kraków, tym razem na wyjeździe z Avią Świdnik

PZL Leonardo Avia Świdnik - AZS AGH Kraków 1:3 (25:17, 20:25, 21:25, 17:25)

Avia: Matula, Rećko, Obermeier, Siwicki, Łysikowski, Kosiba, Kuś (libero) oraz Guz (libero), Walawender, Błądziński, Toma.

AZS AGH: Krawiecki, Gomułka, Borkowski, Tokajuk, Rymarski, Miniak, Dereń (libero) oraz Putkowski, Komar, Janusz, Zawadzki, Czyrek (libero).

Krakowianie wygrali z wyżej notowanym rywalem (wcześniej Avia była na podium, teraz jest 6.) - i to na jego terenie. To zwycięstwo jeszcze bardziej przybliża do play-off, w którym powalczy czołowa ósemka. Nad 9. zespołem 7. aktualnie AZS AGH ma już 7 pkt przewagi, a do końca rundy zasadniczej zostało 5 spotkań.

Świdniczanie pewnie wygrali pierwsza partię (prowadzili już 15:9), ale w kolejnych tak dobrze im nie szło. W drugim częściej na prowadzeniu byli goście. W trzecim przełomowy fragment to seria przyjezdnych od 18:16 do 18:22. W czwartym secie krakowianie poszli za ciosem, odskoczyli na 11:15 i nie dali się dogonić.