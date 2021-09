Iga Świątek ma udział w turnieju WTA Finals na wyciągnięcie ręki Krzysztof Kawa

Iga Świątek Pawel Relikowski / Polska Press

Iga Świątek jest bliska debiutu w WTA Finals. Do turnieju awansuje osiem najlepszych tenisistek rankingu Race, który obejmuje tylko i wyłącznie występy w tym roku. A w nim Polka, która w każdym z wielkoszlemowych turniejów dotarła co najmniej do czwartej rundy, jest na piątej pozycji. O obsadzie zawodów zdecydują trzy ostatnie turnieje roku: w Ostrawie, Chicago i Indian Wells.