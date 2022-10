Iga Świątek rozpoczęła współpracę z nową agencją menedżerską. Polka będzie trenować na Florydzie

- Jeśli chodzi o zmiany, które wpłyną na przygotowanie czy moją pracę czysto sportową, to nie będzie ich dużo – powiedziała Iga Świątek. - Ale faktycznie agencja ma dużą akademię, więc pewnie tuż przed WTA Finals skorzystam z takiego luksusu. Ale głównie IMG ma mnie wesprzeć w obszarze biznesowym, w jakimś sensie dopełnić to, co już osiągnęliśmy w Polsce i jaką pozycję tu zbudowaliśmy (przez ostatnie trzy lata Świątek współpracowała z agencją Pauliny Wójtowicz – przyp.). Bardzo się cieszę, że będę miała kompleksową obsługę na turniejach za granicą, gdzie w tym roku – jak wskoczyłam na pierwsza pozycję – zrozumiałam jak bardzo jest to potrzebne i jak bardzo może ułatwić życie. I to nie tylko mnie, ale i członkom mojego sztabu sportowego. IMG będzie takim moim opiekunem za granicą i zobaczymy jak ta współpraca się ułoży.