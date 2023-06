Igrzyska Europejskie 2023. Kajakarze liczą na dużo medali. Tor na Zalewie Na Piaskach jest zagadką

Polacy w kajakarskim sprincie zdobywają dużo medali. Jak będzie na IE?

W ubiegłorocznych ME w Monachium Polska zdobyła 12 medali, w tym 4 złote. Trzy z nich były udziałem Anny Puławskiej (w jedynce, dwójce i czwórce). Teraz aż tyle trofeów pewnie nie będzie, bo program IE (ME) w Krakowie jest okrojony (nie ma rywalizacji na 1000 m), ale wypada liczyć, że nasi zawodnicy dostarczą wielu chwil radości.

- To jest sport, wiadomo, że każdy walczy do końca i może być wiele niespodzianek. Myślę jednak, że jak co roku zdobędziemy kilka medali - bo kilkanaście chyba nie damy rady, gdyż jest mniej konkurencji - ocenił Grzegorz Kotowicz, prezes PZKaj., były zawodnik, dwukrotny brązowy medalista olimpijski (Barcelona 1992 i Sydney 2000). - W naszej kadrze były kwalifikacje do tych zawodów, mamy komplet. Uważam, że wszystkie grupy szkoleniowe, kajakarze i kanadyjkarze, mają szanse medalowe. W tym roku na Pucharach Świata już zdobywaliśmy złoto. Na pewno czwórka kobiet jest faworytem.