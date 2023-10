II liga. Hutnik Kraków wygrał u siebie z Olimpią Elbląg. Nieskuteczność mogła być kosztowna

Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Kieliś 9.

Hutnik: Zagrodnik - Chmiel (70 Zawadzki), Kubowicz, Wenger, Marcinkowski (90+1 K. Głogowski) - Kieliś, Budziński, Świątek (70 Lelek), Drąg, Rakels (78 Jania) - Wróbel.

Zagrodnik - Chmiel (70 Zawadzki), Kubowicz, Wenger, Marcinkowski (90+1 K. Głogowski) - Kieliś, Budziński, Świątek (70 Lelek), Drąg, Rakels (78 Jania) - Wróbel. Olimpia: Witan - Jakubczyk (84 Wierzba), Sarnowski, Szczudliński, Mruk (46 Sangowski) - Bartos (72 Gabrych), Łabecki (46 Filipczyk), Jóźwicki, Spychała, Jacenko (63 Sienkiewicz) - Żak.

Witan - Jakubczyk (84 Wierzba), Sarnowski, Szczudliński, Mruk (46 Sangowski) - Bartos (72 Gabrych), Łabecki (46 Filipczyk), Jóźwicki, Spychała, Jacenko (63 Sienkiewicz) - Żak. Sędziował: Mateusz Piszczelok (Katowice). Żółte kartki: Wenger, Marcinkowski, Wróbel - Mruk, Szczudliński, Żak, Łabecki, Sangowski, Jóźwicki.

Mecz szybko ułożył się po myśli wyżej notowanych gospodarzy (Olimpia jest w strefie spadkowej). W 9 min gola zdobył Patryk Kieliś - rozpędził się przed pole karnym, przełożył piłkę do środka na lewą nogę, uderzył z ok 18 m, a futbolówka odbiła się od rywala i myląc golkipera, wpadła do siatki.