II liga piłkarska. Hutnik Kraków sezon 2023-2024 zaczął od zwycięstwa nad Skrą Częstochowa

Hutnik Kraków - Skra Częstochowa 3:0 (1:0)

Hutnik przed przerwą dominował nad Skrą

Oficjalny debiut w barwach Hutnika zaliczyli znani z występów w Cracovii ligowcy: Deniss Rakels i Marcin Budziński, a także bramkarz Wiktor Kaczorowski.

Początek był bardzo senny, ale na takie przebudzenie warto było czekać. W 13 min po stałym fragmencie i przebitce w środku pola karnego Dawid Kubowicz znalazł się we właściwym miejscu przed bramką i z bliska główkował do siatki. W 22 min powinno być 2:0, lecz po centrze Dominika Zawadzkiego na dalszy słupek Krystian Lelek główkował zbyt lekko, by zaskoczyć golkipera rywali. Tyle z podbramkowych emocji przed przerwą.