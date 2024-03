II liga siatkarzy. Hutnik Kraków pokonał Avię Solar Sędziszów Małopolski. Z 21 meczów wygrał 20

Hutnik Kraków - Avia Solar Sędziszów Małopolski 3:0 (25:15, 25:14, 25:20)

Hutnik: Karnas, Pękala, Samborski, Krzyżak, Zawadzki, Styrnol, Macheta (libero) oraz Ferek, Martos Sanchez (libero), Jacak, Popardowski, Laszuk.

Avia Solar: Lasocki, Szymanik, Soboń, Perłowski, Kotyła, Bilski, Szytuła (libero), Szczęch (libero) oraz Szymanik, Polek, Marciniak, Krztoń.

ZDJĘCIA Z MECZU HUTNIK - AVIA [kliknij i przewijaj galerię w dół]

Lider - jak na faworyta przystało - wygrał w efektownym stylu. W pierwszym secie początek był dość wyrównany. Potem od stanu 12:10 krakowianie doprowadzili do 17:12, a później jeszcze przyspieszyli, wygrywając do 15.

Druga partia miała podobny przebieg, a kluczowy fragment to od 9:7 do 14:7; po chwili było już 18:8. W trzeciej było 6:1, później miejscowi kontrolowali wydarzenia, prowadząc niekiedy 7 punktami. W końcówce Avia zagra skuteczniej, zbliżając się po serii na 23:20, ale losów spotkania nie odwróciła. Dla Hutnika to 20. zwycięstwo w 21. ligowym meczu.