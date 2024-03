Kraków miastem sportu, ale nie sportu ligowego. Siatkarze Hutnika walczą o awans mimo problemów finansowych

Problemy finansowe siatkarskiego Hutnika

- Nawet gdyby udało się nam awansować do pierwszej ligi, to na chwilę obecną nie jest nas na to stać. Na pomoc miasta nie ma co liczyć. I to nawet nie chodzi o jakieś wielkie wsparcie finansowe, tylko choćby w kwestii wynajmu hali, zwłaszcza dla grup młodzieżowych. Obecny system się nie sprawdza. Jeżdżę po Polsce, rozmawiam z działaczami innych klubów i tylko w Krakowie są takie problemy - mówi Janawa. - Z miasta dostaliśmy dotację dwa razy po 20 tysięcy złotych, a opłata za wynajem hali w SP 105, na komercyjnych zasadach, wynosi dziesięć tysięcy miesięcznie. Część zajęć mamy w Com Com Zone, choć tam nie ma centralnego boiska do siatkówki.