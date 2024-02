III liga piłkarska. 18-letni Jan Rojek z profesjonalnym kontraktem w Garbarni Kraków Artur Bogacki

Jan Rojek RKS Garbarnia Krakow

W zimowym okienku transferowym Garbarnia Kraków - ze względów oszczędnościowych - nie przeprowadza transferów z zewnątrz do klubu. Nie znaczy to, że w trzecioligowej drużynie nie będzie "świeżej krwi". Profesjonalny kontrakt z klubem podpisał Jan Rojek, dotychczas występujący w innych zespołach młodzieżowych. Ta umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2023/2024.