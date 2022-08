Instrukcja obsługi dla grzybiarzy. Część druga

Wśród nich są grzyby nie tylko jadalne ale nawet bardzo smaczne. Pierwsze z nich to pomarańczowe kurki. Trudne do pomylenia i pozbawione trujących odpowiedników. Do tego łatwe w zbiorach, gdyż kurki lubią rosnąć stadami. Jeśli ktoś zna i pamięta lokalizację kurkowego miejsca, powinien je konieczni odwiedzić.

Kolejnym grzybem, którego wysyp powinien nastąpić w okolicach najbliższej pełni księżyca jest rydz. Również łatwe w identyfikacji z powodu wydzielanego przez uszkodzone fragmenty mleczka i charakterystycznego aromatu. Zaś ewentualne niejadalne zamienniki mają brzydki zapach lub są owłosione.

Natomiast zbieranie gołąbek wymaga ostrożności. Gołąbki o zielonej barwie kapelusza są często mylone ze śmiertelnie trującymi muchomorami sromotnikowymi czy jadowitymi. Tu rada jest prosta. Starczy dokładnie obejrzeć nasadę trzonu dowolnego gatunku muchomora jakie teraz rosną w lesie. Wszystkie muchomory jak jeden mąż mają trudne do pomylenia bulwiaste zakończenie trzonu otoczoną pochewką.

Zostały jeszcze dzikie pieczarki i kanie. Te pierwsze polecam kupić bezpiecznie w sklepie. Zaś zebrane w naturze pieczarki koniecznie powinien obejrzeć dyplomowany grzyboznawca. Co do kani, które prywatnie uwielbiam smażone niczym kotlet schabowy, to bez konsultacji grzybologa nigdy nie wrzucę na patelnię.