Insulina – cudowny lek i śmiertelna trucizna

Węglowodany, które przyjmujemy, zjadając rozmaite pokarmy, rozkładane są na trzy podstawowe elementy składowe: glukozę, fruktozę i galaktozę, następnie zaś są one wchłaniane i transportowane do wątroby. Organ ten metabolizuje je do glukozy, która jest jedynym cukrem transportowanym we krwi do tkanek w całym ciele. Glukoza jest dla komórek źródłem energii. By jednak mogły ją wchłonąć, potrzebny jest pewien specyficzny hormon - insulina. Zadaniem tej wytwarzanej przez trzustkę substancji jest utrzymywanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Jego zbyt wysoki poziom niszczy naczynia krwionośne, nerwy, tkanki i narządy. Prowadzi do utraty wzroku, a wreszcie do śmierci. Z kolei zbyt niski poziom glukozy sprawia, że brakuje cukru do zaspokojenia potrzeb energetycznych organizmu, zwłaszcza zaś mózgu. „Kiedy poziom glukozy we krwi obniża się o połowę, czujemy mrowienie i cierpnięcie palców i warg, mózg działa wolniej, myśli się plączą i trudno jest się skupić. Zaczynamy nadmiernie się pocić i serce zaczyna bić szybciej, próbując dostarczyć glukozę, której we krwi jest mało. Spadek poziomu glukozy do 25 proc. poziomu prowadzi do śpiączki, a nawet śmierci” - pisze prof. Neil Bradbury, lekarz z Rosalind Franklin University w USA, autor książki „Smak trucizny”.