Jak mądrze gospodarować surowcami i energią? Badacze z PAN poszukają odpowiedzi

Centrum powstało przy ul. Wybickiego. W ramach trwającej dwa lata inwestycji wzniesiony został budynek laboratoryjno-biurowy, a w nim swoje miejsce znalazły nowoczesne laboratoria: Laboratorium Kompleksowych Badań Odpadów i Biomasy oraz Laboratorium Modelowania Inżynierskiego. Ponadto rozbudowano m.in. Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej. W zakres projektu wchodziła również rozbudowa i modernizacja Laboratorium Geotermalnego IGSMiE PAN w Bańskiej Niżnej na Podhalu.

– Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią to inwestycja mająca służyć poszerzeniu horyzontów badawczych naszego instytutu oraz jego oferty dla biznesu – podkreśla prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, dyrektor IGSMiE PAN w Krakowie. I precyzuje: – Do tej pory koncentrowaliśmy się głównie na tradycyjnych źródłach energii i surowców (węgiel, rudy miedzi, surowce skalne itd.). Teraz nadchodzi era odnawialnych źródeł energii oraz era gospodarki cyrkularnej, czyli o obiegu zamkniętym. Rozwój w tych obszarach to dla naszego instytutu ogromna szansa.