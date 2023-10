Jak podatki mogą wpływać na jakość ochrony zdrowia? Ekspercka debata w ramach Poznańskiego Kongresu Gospodarczego

"Wiele wskazuje, że sytuacja prędko nie wróci do normy. Jednocześnie wyraźnie widać wzrost spożycia używek, we wszystkich kategoriach wiekowych. W odpowiedzi na potrzeby budżetowe stworzono Mapę Akcyzową, która zapewnia odpowiedni wzrost obciążeń w poszczególnych grupach produktów. Mimo, że rząd chwali się wzrostem wydatków na zdrowie, nie przekłada się to na jakość programów profilaktycznych. PAN podniosła w tym roku kwestię niebezpiecznie rosnącej liczby osób palących papierosy, która obecnie doszła do 28.8%. w konsekwencji" – mogliśmy przeczytać we wstępie.