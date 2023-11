Jaka będzie zima i kiedy spadnie śnieg? Felieton Grzegorza Tabasza

Dzieciątko, bo tak w języku polskim zwie się zjawisko pogodowe na Pacyfiku powoduje przegrzanie górnych warstw wody w oceanie. W efekcie szereg zmian w pogodzie na całym wiecie. Tam, gdzie tradycyjnie było sucho, przyjdą katastrofalne powodzie. Wilgotne dżungle będą cierpieć na niedobór wody, zaś w strefach umiarkowanych pogoda zmieni się jak w kalejdoskopie.

Ponoć Dzieciątko ma osłabnąć, co w konsekwencji da powrót do normalności. Deszcz wtedy jak trzeba i w rozsądnej ilości. Osobiście jestem za. Od kilku lat doskwiera nam susza. Na południu jeszcze nie jest najgorzej, ale środek Polski to już półpustynia. W każdym razie, w mojej części Beskidów pada od dwóch dni. Nie wiem, czy ma to związek z zanikiem dzieciątka, ale spadło ponad 25 litrów wody na metr kwadratowy. I dalej pada. Zniosę trawnik zamieniony w bagno, gdyż suszy mam serdecznie dosyć.