Jeden kierunek ruchu na ulicy Półłanki w Krakowie. Utrudnienia potrwają do maja 2024

Drogową inwestycję w Podgórzu prowadzi deweloper, który buduje w tym rejonie duże osiedle mieszkaniowe. Prace ruszyły w pierwszych dniach lutego. Na ok. 250 m ul. Półłanki powstaje chodnik (po wschodniej stronie drogi) oraz odwonienie i oświetlenie. Inwestycja obejmuje również modernizację podziemnej infrastruktury kolidującej z przedsięwzięciem.

Związane z robotami kłopoty w ruchu (m.in. zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 30 km/h) trwają tam od kilku tygodni, a prace zaplanowane na koleje miesiące spotęgują utrudnienia.

- Od soboty 2 marca wykonawca inwestycji planuje rozpoczęcie robót sieciowych w jezdni, co będzie wiązać się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Tadeusza Śliwiaka. Objazd do ul. Półłanki wyznaczono ulicami: Wrobela i Rączną lub drogą ekspresową S7 i ul. Ptaszyckiego. Taka organizacja ruchu utrzymana zostanie do końca prac w ramach zadania, do maja tego roku – podaje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.