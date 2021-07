Jedyne schronisko, do którego można dojść w jeden dzień z Krakowa. Ciekawe miejsce pod Krakowem z pięknymi widokami na trasie Beata Mirochna

Kudłacze, to jedyne schronisko górskie, do którego można w jeden dzień dojść z Krakowa (niebieskim szlakiem do Myślenic, a stamtąd czerwonym lub zielonym, w sumie około 9 godzin marszu). Jest to najmłodsze schronisko w Beskidach położone najbliżej Lubomira - najwyższego szczytu Beskidu Średniego. Dzięki niewymagającej technicznie trasie, z niedużymi wzniesieniami, to idealna propozycja na rodzinne wycieczki, jak i świetna trasa dla osób starszych. Droga zwieńczona oryginalną zupą z czosnku niedźwiedziego, która swój początek wzięła właśnie w tym miejscu, to również zachęta dla wielu turystów.