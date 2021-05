Jerzmanowice. Charytatywna zbiórka starych ubrań. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie Oliwki, chorej na SMA

Taka zbiórka może być owocna także w naszej gminie. Warto przeglądnąć starą odzież, sprawdzić czy nie ma w domu zbędnych nieużywanych firanek, ręczników i innych rzeczy. Chodzi o to, żeby oddać je suche i czyste, nieubrudzone, nieobłocone, ale jeśli były w szafach, czy pudłach nie ma potrzeby prać tego, bo odzież pójdzie do utylizacji. Zyska drugie życie, a mieszkańcy pozbędą się tego, co niepotrzebnie zalega w szafach i przy okazji zrobią dobry uczynek - wspierając leczenie dziecka - mówi wójt Gwizdała.

Niepotrzebna odzież należy przynieść do soboty 22 maja (być może czas zbiórki zostanie przedłużony) przed jerzmanowicki urząd do ustawionego tam namiotu. Można ja dostarczać 24 godziny na dobę, bo nikt nie odbiera tych szmat, nie waży, nie liczy. Wystarczy je dowieźć i zostawić. To akcja skierowana nie tylko do mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia, ale także sąsiednich gmin i powiatów. Każdy może przywieźć tam nieużywane już ubrania.