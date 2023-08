Jeśli poziomka, to tylko dzika. Prócz smaku ma wiele innych bezcennych właściwości. Felieton Grzegorza Tabasza Grzegorz Tabasz

Przyznaję się do grzechu. Grzechu paskudnego łakomstwa graniczącego z obżarstwem. I co gorsza, nie mam najmniejszych wyrzutów sumienia. Co więcej, jeśli będzie okazja ponownie popełnię wykroczenie. Wszystko przez poziomki. Czerwone kuleczki mniej niż centymetrowej średnicy. Na stromej, świeżo usypanej skarpie wypatrzyłem poziomkowe pole. Setki dorodnych owoców.