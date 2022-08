Kajakarstwo górskie. Natalia Pacierpnik (KKK Kraków) na 2. miejscu w slalomowym Pucharze Świata w Pau

Pacierpnik, wieloletnia reprezentantka Polski i olimpijka, na torze we Francja uzyskała najlepszy wynik w sezonie. W finale miała bezbłędny przejazd, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa. Poza zasięgiem była słynna Australijka Jessica Fox, która mimo 2 punktów (sekund) kary za dotknięcie bramki wygrała z dużą przewagą - 1,83 s. Trzecia łącznie Czeszka Tereza Fischerova od naszej „góralki” straciła 0,63 s.

Dla Pacierpnik to kolejne podium PŚ w karierze - w ubiegłym roku w Pradze również była 2.