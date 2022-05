Kajakarstwo górskie. W mistrzostwach Europy w slalomie Polacy zdobyli trzy medale, ale jest też niedosyt

Medal dużej imprezy zawsze cieszy, ale nie ma co ukrywać, że sukcesy w rywalizacji zespołów to sprawa drugorzędna. Na Słowacji Polacy wywalczyli srebrne krążki w męskim K-1 (Dariusz Popiela, Michał Pasiut, Jakub Brzeziński) i C-1 Kacper Sztuba, Grzegorz Hedwig, Michał Wiercioch), a panie w K-1 (Natalia Pacierpnik, Dominika Brzeska i Klaudia Zwolińska) dołożyły brąz. Po takim otwarciu nadzieje na udany występ w konkurencjach startach były zasadne, jednak nie powiększono dorobku.

W K-1 kobiet dobry wynik uzyskała Natalia Pacierpnik (KKK Kraków). Doświadczona zawodniczka awansowała do finału, w którym wywalczyła 6. miejsce. Szansa na podium była, krakowianka miała 4,77 s starty do zwyciężczyni (1,72 s do medalu), a w tym były 4 pkt karne.