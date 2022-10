Kajakarz Jakub Stepun: Na igrzyskach w Paryżu nas już nie zabraknie

Ten rok był wyjątkowo udany dla poznańskiego kajakarza. W Monachium razem z Bartoszem Grabowskim zdobyli srebrny medal w dwójce na 200 m, we wrześnie w węgierskim Szegedzie sięgnął po trzy złote medale mistrzostw świata U23. Do tego jeszcze dołożył dwa medale młodzieżowych ME i cztery złota w akademickich mistrzostwach świata.

"Te trzy złota z młodzieżowych mistrzostw świata postawiłbym na równi z tym srebrnym z mistrzostw Europy. Trzy złota na jednej imprezie to jednak spory wyczyn, natomiast w Monachium po raz pierwszy w karierze stanąłem na podium w międzynarodowych zawodach seniorów" - powiedział PAP Stepun.

21-latek jest nadzieją na odrodzenie męskiego kajakarstwa. Na igrzyskach w Tokio po raz pierwszy w historii zabrakło polskiego kajakarza. Stepun akurat w ubiegłym roku walczył o kwalifikację w jedynce na 200 m. W finale był czwarty, a tylko zwycięzca zapewnił sobie prawo startu w Japonii.