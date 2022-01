Kamil Stoch i Dawid Kubacki wracają do Pucharu Świata. Olimpijska kadra skoczków wystąpi w Willingen Krzysztof Kawa

Kadra olimpijska w skokach narciarskich wraca do Pucharu Świata. W zaplanowanych na najbliższy weekend konkursach w Willingen wystartują Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Prosto z Niemiec udadzą się na lutowe igrzyska do Pekinu. Co z Piotrem Żyłą?