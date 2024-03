Kandydaci na prezydenta Krakowa odpytani z zabytków. Większe fundusze, wspieranie księgarń i rewitalizacja placów targowych

Odpytywani na temat strategii miasta wobec zabytków, kandydaci na początek byli proszeni o odpowiedź, czy gmina Kraków powinna być zaangażowana w ochronę zabytków w aspekcie: finansowym, organizacyjnym i edukacyjnym. A jeśli tak, to jakie istniejące lub ewentualnie planowane instytucje i urzędy powinny się tym zajmować, albo też - czy powinien powstać jakiś jeden ośrodek, który koordynowałby wszystkie takie zadania. Kandydaci byli też pytani o to, czy polityka ochrony zabytków w Krakowie powinna uwzględniać współpracę z biznesem.

Aleksander Miszalski, startujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej, odpowiadał, że gmina musi być aktywnym graczem na rynku ochrony zabytków.

- Dzięki zabytkom, dzięki temu dziedzictwu mamy rozwinięto w Krakowie turystykę, żyje z niej 15-20 proc. mieszkańców - wskazywał Miszalski, dodając, że to zarazem oznacza bardzo dużo środków w budżecie miasta. - Gdyby nie te zabytki, to by turystów tutaj nie było i tych środków w budżecie miasta również by nie było. Przypomnę, że 30 proc. turystów wybierając Kraków, wybiera go ze względu na walory zabytkowe. W związku z tym byłoby absurdalne, gdyby gmina nie chciała i nie uczestniczyła w ochronie zabytków - mówił kandydat, opowiadając się za finansowym zaangażowaniem gminy, "oczywiście na miarę swoich możliwości".

Miszalski jest zdania, że edukować powinno się zarówno turystów, jak i mieszkańców - by umieli dbać o zabytki, nie niszczyli ich, a inwestorzy - by zachowywali ich charakter. Według tego kandydata ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego jest obecnie w mieście mocno rozproszona oraz często brakuje koordynacji działań. - Przydałaby się albo jednostka, albo osoba, która będzie spajać te wszystkie działania - mówił. Kandydat KO uważa też, że należy przekonywać biznes do działań typu CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), czyli wspierania ochrony zabytków w ramach swojej własnej promocji. Wskazał też na opłatę turystyczną, która może być narzędziem podatkowym od turystów, które też przyczyni się do ochrony zabytków i tradycji Krakowa.