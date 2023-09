Karol Dziedzic: Może uda się zagrać z kadrą na Euro i awansować z Garbarnią do II ligi

W pierwszym spotkaniu zagrał pan od początku, ale tylko do przerwy. W drugim wszedł pan do gry w 70 minucie. Tak było wcześniej ustalone, czy trener chciał coś zmienić po porażce? Uważam, że z Danią te pierwsze 45 minut pod względem ofensywnym nie było najgorsze, aczkolwiek brakowało nam troszeczkę konkretów. Nie czułem, że jestem tym do zmiany, to nie był mój najlepszy mecz, ale też nie słaby. Zmiana spowodowana była pewnie trochę zmęczeniem, choć oczywiście ja jej nie chciałem, ale trener taką decyzję podjął. Stwierdził też, że przyda się świeżość. Co ciekawe, w tym meczu przebiegliśmy jako drużyna 116 kilometrów, to sporo. Ja po jednej połowie miałem 6,5 km na liczniku.

Wystąpił pan w kadrze U-19 w Turnieju Nordyckim w Danii, w którym zajęliście trzecie miejsce. Najpierw przegraliście z gospodarzami 0:1, później pokonaliście 2:0 Szwecję. Jak wrażenia? To był mocno obsadzony turniej, grały drużyny z naprawdę wysokiej półki, dobrze wyszkolone. To drugie spotkanie zagraliśmy o wiele lepiej niż pierwsze. Mecze były różne, bo ze Szwecją wyszliśmy innym ustawieniem i składem. Myślę, że - nie tylko moim zdaniem - lepiej to wyszło. I to już od początku, bo wcześniej z Danią nie najlepiej weszliśmy w mecz, dopiero później zaczęliśmy się rozkręcać.

Jaką rolę ma pan w tej drużynie? Trener ustawia mnie trochę niżej w pomocy, na pozycji numer sześć, choć to wszystko jest uzależnione od taktyki i ustawienia. Rozmawialiśmy o pierwszym meczu, jakie są nasze odczucia co do systemu 3-5-2, w którym wcześniej graliśmy. No i ustaliliśmy, że 4-3-3 jest zdecydowanie bardziej optymalne dla naszego zespołu. Większość zawodników po prostu lepiej go zna i lepiej się w nim czuje. W tym systemie chciałbym być, tak jak w klubie, wyżej, na ósemce, nawet dziesiątce.

To tak trochę przekornie zapytam - jak się pan czuł w drużynie, w której są zawodnicy z Interu Mediolan, Arsenalu, klubów z ekstraklasy, a pan z takiej trzecioligowej Garbarni przyjechał... Przed pierwszym zgrupowaniem miałem może nie obawy, a bardziej ciekawość, jaki jest poziom tej międzynarodowej rywalizacji, co będą prezentować inni. Po tym obozie kadry uświadomiłem sobie, że nie ma czego się bać i trzeba być pewnym siebie. Uważam, że wtedy pokazałem się z naprawdę dobrej strony. To przesądziło o tym, że nadal byłem powoływany, teraz już po raz czwarty.

Można też spojrzeć na to tak: choć na co dzień gra pan w trzeciej lidze, to jest regularnie powoływany do kadry, czyli umiejętności indywidualne są na tyle duże, że jest pan wartościową postacią drużyny.

Na pewno też dużo mi daje doświadczenie z gry z seniorami, bo to dla mnie już trzeci taki sezon. Nie da się ukryć, że seniorska piłka jest inna. W poprzednim sezonie regularnie grałem w drugiej lidze, zaliczyłem dużo meczów i minut. To było niezbędne doświadczenie, żeby teraz móc rywalizować z zawodnikami najlepszymi w kraju w moim roczniku.

Dla kadry U-19 najważniejsze będą eliminacje mistrzostw Europy, które zaczną się niebawem. W grupie macie za rywali Niemcy, Kazachstan i Macedonię Północną. Wygląda na to, że o wygraną będzie walczyć głównie z tym pierwszym zespołem.

Też tak się na to zapatrujemy. Gramy już w przyszłym miesiącu. Zrobimy wszystko, żeby awansować. Niemcy mieli ostatnio kilka spotkań, w tym z Danią, z którą teraz my rywalizowaliśmy. To były wyrównane spotkania. Poziom drużyn jest zbliżony, myślę, że jak najbardziej będzie można z nimi powalczyć.