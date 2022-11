Katar 2022. Amnesty International wzywa FIFA do wypłaty rekompensat dla pracowników w wysokości 440 mln dolarów

Katar starał się o prawa do zorganizowania piłkarskich mistrzostw świata, by stało się o nim w świecie głośno. Chyba jednak nie o taki rozgłos chodziło byłemu emirowi Kataru Hamadowi bin Chalifa Al Sani, ojcu Tamima władającemu państwem znad Zatoki Perskiej od 2013 roku.

„Kiedy w 2010 roku FIFA przyznawała Katarowi organizację Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, powszechny w tym kraju wyzysk pracowników-migrantów był już bardzo dobrze udokumentowany. Oczywiste było, że tak wielkie wydarzenie wymagało będzie od Kataru zaangażowania ogromnych środków i siły roboczej w celu zbudowania nowych stadionów, dróg, hoteli oraz innych obiektów. Amnesty International udokumentowała ogromną skalę nadużyć wobec pracowników-migrantów, które miały miejsce podczas przygotowań do mundialu” - czytamy na polskiej stronie AI uzasadnienie dla rozpoczęcia kampanii #PayUpFIFA.

Tam także można znaleźć raport w języku angielskim, w którym w rozdziale 8 „Konkluzje i rekomendacje” znajduje się korespondencja z FIFA. W listach do światowej federacji piłkarskiej działacze AI zadają konkretne pytania dotyczące m.in. tego, co już zrobiła i co jeszcze zamierza uczynić federacja, by poprawić los robotników w Katarze.