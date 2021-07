Każda opinia może być powodem sprzeciwu, powodującego spory, nieraz bardzo ostre o. Leon Knabit

To chyba bajka jakaś, że dwa państwa wszczęły wojnę, gdyż nie mogły się porozumieć, czy jajko należy zaczynać od strony grubszej czy cieńszej. Próżne jest nawoływanie co mądrzejszych ludzi, by szanować poglądy innych, by szanować drugiego człowieka. I to nie tylko w Polsce i nie tylko dzisiaj.