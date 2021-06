Kiedy basta mówi za ciebie okrutny ból. Marco van Basten (nie tylko) o najtrudniejszych chwilach w karierze [SPORTOWA PÓŁKA]

To porównanie z książką amerykańskiego tenisisty, uchodzącą za klasyk w bibliotece każdego szanującego się fana, nawet jeśli jest na wyrost, to nieznacznie. Edwin Schoon naprawdę wykonał świetną robotę, ubierając w bardzo zgrabną formę to, co chciał nam przekazać „Latający Holender”.

To on, jako pierwszy w historii Ligi Mistrzów, zdobył cztery gole w jednym meczu na wiele lat przed tym, zanim przyszło nam do głowy, że może to uczynić Polak z Monachium. To on był najważniejszym ogniwem Milanu w czasach, gdy aspirowanie tego klubu do Superligi nie byłoby kwitowane złośliwymi docinkami. To on wreszcie stał się symbolem odrodzenia Oranje, gdy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku tytułem mistrza Europy nawiązała do sukcesów pokolenia Johanna Cruijffa. I to on, tak jak jego idol, został trzykrotnie wybrany najlepszym piłkarzem świata (i Europy na dokładkę).