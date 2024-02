Kiedyś to był karnawał! Mamy archiwalne zdjęcia w kolorze!

Skąd wziął się karnawał?

Karnawałem nazywa się czas, liczony od Nowego Roku aż do wtorku poprzedzającego środę popielcową.

Okres od Święta Trzech Króli (6 stycznia) do Środy Popielcowej jest szczególny, jeśli chodzi o zabawę.

Najsłynniejsze imprezy karnawałowe

W całej niemal Europie obchodzono karnawał z wielkim przepychem, i to już od średniowiecza. Fantazyjne stroje, wymyślne fryzury , zabawne przebrania... Z dawien dawna z zabaw karnawałowych słynęła Wenecja. Dziś niesamowite maski z weneckiego karnawału nadal robią wrażenie.

Teraz najbardziej znany jest karnawał w Rio de Janeiro. Z czego słynie? Karnawał w Rio to wielka taneczna parada. Święto - wielka fiesta - szkół tańca, zwłaszcza samby. Niesamowite, barwne kostiumy, pióra, piękne, półnagie tancerki i zgrabni tancerze - na ulice wychodzą miliony osób z różnych środowisk, a także tłumy turystów. Karnawał w Rio jest wizytówką Brazylii i magnesem na turystów.

Szalone karnawały w Polsce

Także w Polsce przed postem trzeba było się wyszaleć. I to jak!

W Polsce uczty karnawałowe i bale maskowe odbywały się na dworze królewskim, w wielkopańskich rezydencjach i na szlacheckich dworach. Do ulubionych polskich rozrywek karnawałowych należały kuligi, czyli szalona sanna od dworu do dworu. Potrafiono pić na umór i bawić się, dopóki nie wyjedzono dosłownie wszystkiego; wtedy - na suty poczęstunek i szaloną zabawę - przenoszono się do następnego dworu.