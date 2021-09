Kipi kasza: Powrót do przeszłości

Do tej pory dzieliło się filmy na gatunki filmowe. Oglądało się komedie, horrory, dramaty obyczajowe – i miało to jakiś sens. Można tez było szukać filmów pod kątem miejsca produkcji. Jedni lubią filmy włoskie, inni rosyjskie, ktoś gustuje w japońskich – prosta sprawa. Podział tematyczny też wydaje się naturalny. Sam lubię kryminały i fantastykę naukową. Jako dziecko uwielbiałem filmy o Indianach, ale rozumiałem przez to westerny i ulubiony serial „Winnetou”. Sądząc po wyszukiwarce Netfixa, pojawiła się jednak nowa kategoria widzów. Dla nich najważniejsze jest, aby bohaterem historii był Murzyn. Sportowiec, kosmonauta czy policjant, film współczesny czy niemy – bez znaczenia, ma być czarnoskóry bohater i kropka.

W znalezieniu takich, nie wiedzieć czemu „ukrytych perełek” pomoże swoim widzom amerykański kanał filmowy. Jak jednak wytłumaczyć kategorię „czarnoskórzy i nieheteroseksualni”? Czyżby była w niej ukryta sugestia, że pomiędzy tymi grupami zachodzi jakaś szczególna korelacja?