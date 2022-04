Kipi kasza: Zły sezon na Czechowa Dariusz Wieromiejczyk

W początku roku 1916 roku przewagę na frontach pierwszej wojny światowej miały państwa centralne. Rosja straciła już wtedy na rzecz Niemiec i Austro-Węgier dużą część terytorium, przede wszystkim ziemie Galicji i dawnego Królestwa Kongresowego. Podobnie wykrwawiona była Francja, od lutego tocząca krwawą bitwę pod Verdun, która kosztować ją miała ponad trzysta tysięcy zabitych żołnierzy. Walki te przeszły do historii jako „piekło Verdun”. W tej „maszynce do mięsa” całe pułki wybijane były do nogi, a za szczęśliwe uchodziły oddziały jedynie zdziesiątkowane przez wroga.