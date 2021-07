Klasa okręgowa Kraków, grupa III. Nowy trener Węgrzcanki Krzysztof Mastalerz ma odbudować drużynę

Ekipie z Węgrzce Wielkich niewiele brakło do utrzymania się w wyższej lidze, ale celu nie udało się osiągnąć. Po sezonie zmienił się trener, kończącego rozgrywki Pawła Zegarka zastąpił na tym stanowisku Krzysztof Mastalerz. Ten szkoleniowiec w 2020 r. wprowadził do IV ligi LKS Śledziejowic, teraz wraca do okręgówki, tyle że do innego klubu.

- Celem jest odbudowa po spadku. Będzie dużo zmian w kadrze, mam stworzyć drużynę, która w przyszłości powalczy o powrót do czwartej ligi. Jeśli już w tym sezonie się uda, to będziemy się cieszyć, ale nie jest to najważniejsze - mówi Mastalerz.

W składzie drużyny jest 20 piłkarzy. Z poprzedniego sezonu ubyli m.in. Andrzej Polachow, Michał Ślaski i Artur Mielcarek. - Testujemy zawodników, kadra powoli się krystalizuje, ale na razie za wcześniej na konkrety w sprawie transferów. Szukamy wzmocnień w każdej formacji, możemy mieć pięć-osiem nowych twarzy - mówi Mastalerz.