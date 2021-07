Klasa okręgowa Kraków II. Najlepsi strzelcy sezonu 2020-21: królem Radosław Majewski (Wieczysta Kraków), Sławomir Peszko stracił koronę

NOWE Budują bloki w czasie ciszy nocnej? Mieszkańcy się skarżą, straż miejska i nadzór budowlany interweniują

Podczas budowy bloków oraz trasy tramwajowej w rejonie ulic Banacha oraz Marczyńskiego ma dochodzić do łamania ciszy nocnej. Mieszkańcy poskarżyli się w tej sprawie do radnego miejskiego Jakuba Koska. Ten złożył interpelację do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Okazuje się, że strażnicy miejscy podejmowali kilka interwencji. Kontrole prowadził też nadzór budowlany.