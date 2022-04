Klasa okręgowa Kraków II. Prokocim lepszy od Bronowianki w zaległym meczu (13.04)

Z OSTATNIEJ CHWILI Andrzej Duda na Ukrainie: To, co robi Rosja, to terroryzm i bandytyzm. Sprawcy zbrodni na Ukrainie muszą zostać ukarani przez trybunały

- W XXI wieku zabijanie kobiet i dzieci, bombardowanie budynków mieszkalnych to złamanie wszelkich reguł, to bandytyzm, to terroryzm - podkreślał Andrzej Duda...