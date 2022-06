Klasa okręgowa Kraków. Wyniki zaległych meczów z 31.05 i 1.06. Porażka kandydata do awansu

Klasa okręgowa Kraków, grupa I

W grupie I zaległości odrabiały drużyny walczące o awans. Szansy na powrót na 1. miejsce nie wykorzystał KS PKM Olkusz, który przegrał w Zielonkach (dla głównego faworyta to dopiero trzecia porażka w sezonie, ale druga z rzędu). Do liderującej Spójni Osiek traci 2 pkt, z tą drużyną zmierzy się u siebie w przedostatniej kolejce, 11 czerwca. Dla głów

Błękitni Modlnica, po wygranej z ostatnim w tabeli LKS Niedźwiedź, tracą 4 pkt do lidera i tylko 2 pkt do wicelidera (awansują dwie najlepsze ekipy - mistrz zagra w barażu i IV ligę, wicemistrz trafi do nowej V ligi). Do końca zostały trzy kolejki.

Błękitni Modlnica - LKS Niedźwiedź 5:2

Bramki dla Błękitnych: Kuciel, Skoczykłoda, Słonina, M. Kawa, Maślanka

Zieleńczanka Zielonki - KS PKM Olkusz 2:1 (1:0)