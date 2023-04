Klasa okręgowa. Proszowianka wymęczyła zwycięstwo z Promieniem Przeginia

Przez blisko 80 minut bramka Promienia była jak zaczarowana. Sam Maciej Przeniosło mógł zdobyć przy odrobinie szczęścia cztery, pięć goli, a sytuacja jakiej nie wykorzystał w 68 minucie (z odległości jednego metra trafił w głowę bramkarza) będzie mu się śnić po nocach. Niewiele gorszą okazję zmarnował nieco wcześniej Jerzy Polański, idealnie obsłużony przez bardzo aktywnego na prawej stronie Kamila Kopcia. Były strzały w poprzeczkę, było kilka efektownych obron Jakuba Pęgiela, ale piłka nijak nie chciała wpaść do bramki.

Niemożebne katusze przechodzili zawodnicy Proszowianki i ich kibice. To fakt, że zespół gospodarzy występował w mocno eksperymentalnym składzie - z pięcioma młodzieżowcami - i w początkowych fragmentach widać było momentami brak zrozumienia między zawodnikami. Niemniej jednak po około 20 minutach ich gra zaczęła się zazębiać na tyle, że sytuacje bramkowe mnożyły się jedna za drugą.

Wreszcie zdesperowany trener Mariusz Bienias po raz pierwszy w tym sezonie zdecydował się wejść na boisko. Było to jak jego drugi debiut w zespole, bo poprzedni występ zaliczył wiosną 2016 roku. I niewiele brakowało, a natychmiast zdobyłby bramkę, bo już w pierwszym kontakcie z piłką uderzył głową tuż nad poprzeczką. Po kilku minutach wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu, a po jego wykonaniu asystował przy bramce Jakuba Wieczorka. Środkowy obrońca znalazł się bez opieki przed bramkarzem i pokonał go z najbliższej odległości.

Mimo prowadzenia miejscowi nie mogli być do końca pewni swego. Rywale rzucili wszystko na jedną kartę. Do przodu przesunął się potężny stoper Piotr Baraniak i szukał swojej szansy w polu karnym. Ostatecznie jednak to gospodarze podwyższyli wynik, gdy Mateusz Stanek pewnie wykorzystał jedenastkę wywalczoną przez Dawida Wronę w ostatniej akcji spotkania.