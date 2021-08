Klaudia Siciarz: Start na igrzyskach w Tokio był spełnieniem marzeń. Teraz czas na rekord życiowy i trofea [ROZMOWA]

Parę lat temu powiedziała pani w wywiadzie dla naszej redakcji, że występ na igrzyskach będzie spełnieniem największego marzenia. No i proszę – życzenia się spełniają.

Ogromnie się z tego cieszę. Jestem bardzo zadowolona z tego występu. Choć w eliminacjach nie wyglądało to do końca fajnie, to jednak w półfinale pozbierałam się. Pokazałam to, co wychodziło na treningach. Jeśli chodzi o imprezy seniorskie, to chyba w Tokio zaprezentowałam się najlepiej ze wszystkich dotychczasowych startów.

Powiedziała pani jednak, że w biegu eliminacyjnym nie wszystko zagrało. Czy wpływ na to miały nerwy związane z faktem, że to był debiut olimpijski?

Tak mi się wydaje. To w końcu igrzyska! Każdy chce się zaprezentować z jak najlepszej strony i coś u mnie po prostu nie zagrało. Start olimpijski to zupełnie inne emocje. Jakby to powiedzieć? Z jednej strony brak kibiców na trybunach, co było trochę dziwne, a z drugiej świadomość, że dzieje się coś wyjątkowego.