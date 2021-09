Klub Sportowy Dąbski Kraków świętował jubileusz 100-lecia istnienia [ZDJĘCIA]

NOWE Tłok w Tatrach? Wcale nie! Zobacz gdzie pojechać, by uniknąć tłumów. 10 pomysłów na wycieczkę w Tatry i nie tylko [ZDJĘCIA] 7.09.2021

Tłumy stojące w kolejce do kolejki na Kasprowy Wierch, morze turystów zmierzające nad Morskie Oko, godziny spędzone w kolejce do kas do Tatrzańskiego Parku Narodowego czy problemy z zaparkowaniem samochodu - to najczęstsze obrazki pojawiające się w mediach dotyczących Tatr. Czy rzeczywiście wycieczka w góry musi tak wyglądać? Absolutnie nie! Przygotowaliśmy dla Was propozycję 10 wycieczek w góry bez tłumów turystów. Miejsca te zachwycają przepięknymi widokami.