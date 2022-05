Kolejna globalna firma wybrała Kraków. Kanadyjski potentat w szkoleniu pilotów na symulatorach lotów rekrutuje inżynierów i programistów

CAE działa od ponad 75 lat i zatrudnia na całym świecie ponad 13 000 osób. Posiada 180 zakładów i ośrodków szkoleniowych w ponad 35 krajach. CAE Kraków ma odegrać kluczową rolę w rozwojowych planach koncernu. Specjaliści pracują pod Wawelem nad oprogramowaniem wykorzystywanym przez linie lotnicze na całym świecie, a także nad rozwiązaniami z obszaru big data i sztucznej inteligencji. To drugą dziedziną zajmuje się już w stolicy Małopolski kilkadziesiąt oddziałów globalnych korporacji, wiele firm polskich, na czele z Comarchem, a także rosnące grono start-upów. Wedle wspomnianego raportu MOTIFE i ASPIRE, w korporacyjnych centrach biznesowych w Krakowie pracuje już ponad sto tysięcy osób pracuje, z czego 40 procent to specjaliści IT. Tysiące inżynierów IT i programistów zatrudniają także firmy spoza sektora ICT, przede wszystkim instytucje finansowe.