Koniec sierpnia to najlepszy czas na czarny bez

Nim zacznę wymieniać poważne lecznicze zastosowanie czarnego bzu drobna uwaga.

Roślina zawiera lekko fugujące składniki, które po ugotowaniu czy innej formie przetworzenia stają się całkowicie nieszkodliwe. Do rzeczy: substancje zawarte w owocach czy korze, mają działanie antyoksydacyjne. Doskonale odtruwają organizm co przed wiekami pysznie nazywano czyszczeniem krwi. Prócz tego przeciwbólowo, przeciwzapalnie i rozkurczowo.

Przetwory czarnego bzu doskonale sprawdzą się kojeniu banalnych przeziębień, jak i całkiem poważnej różyczce czy szkarlatynie. Znakomity w zwalczaniu objawów reumatyzmu, zaś wszystkim zestresowanym polecam kojące nerwy herbatki. Znacznie silniejsze działania maja spirytualia.

Wino z owoców tudzież jego destylaty to skondensowane i zgromadzone w małej objętości wszystkie lecznicze zastosowania. Trzeba używać z umiarem, wszak mamy do czynienia z lekiem, a nie zwyczajnym napitkiem. Przetwory mają piękny rubinowy kolor i nie mogę pojąć, dlaczego do barwienia soków owocowych używamy zamorskiej aronii, a nie rodzimego bzu. Kiedyś owoce czarnego bzu dostarczały znakomitego barwnika.