KONKURS „GOZ Biznes – Lider Małopolski 2023”

Regulamin Konkursu

pod nazwą „GOZ Biznes – Lider Małopolski 2023” Art. 1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „GOZ Biznes – Lider Małopolski 2023”.

2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Krakowie i będzie prowadzony na łamach Dziennika Polskiego nazwanej dalej „Gazetą". Konkurs prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikpolski24.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

4.Partnerem głównym Konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Instytucja Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, adres do korespondencji: ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

5.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Kapituły będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

6.Konkurs będzie trwał od dnia 09.05.2023 r. od godz. 12:00:00 do dnia 29.05.2023 r. do godz. 23:59:59.

7.Konkurs polega na wyłonieniu laureatów poprzez Kapitułę Konkursu na zasadach określonych w art. 4 niniejszego Regulaminu.

8.Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach: Firma oraz Szkoła.

9.Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze województwa małopolskiego.

10.Zgłoszenie kandydata, kandydatów i akceptacja niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi oraz Partnerowi głównemu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie i w Serwisie, na stronach WWW/w utworach i prezentacjach multimedialnych, audiowizualnych/ do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Partnera głównego przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności rozpowszechnianie, udostępnianie, modyfikację, wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i w Serwisie, stronie WWW/w utworach i prezentacjach multimedialnych, audiowizualnych/ do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Partnera głównego.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie. Kandydaci.

1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Kandydatami w Konkursie mogą być:

A)Firmy przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 roku, poz. 221 ze zm.) , którzy posiadają siedzibę/główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, którzy spełniają pozostałe warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie, co znajduje potwierdzenie we właściwym dokumencie rejestrowym.

B) Szkoły - grupa uczniów z jednej szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe (w szczególności szkoły branżowej, centrum kształcenia zawodowego, technikum), którzy zrealizowali rozwiązanie/inicjatywę z obszaru wpisującego się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), działający pod opieką nauczyciela*. Siedziba szkoły musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie małopolskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

*Nauczyciel w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 , poz. 1762 ze zm.) ).

3.Kandydatami w Konkursie nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Kandydatami w Konkursie nie mogą być także podmioty, w których pracownicy lub współpracownicy Organizatora albo członkowie ich rodzin są wspólnikami lub członkami organów. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, tj. kandydatów, którzy naruszają prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnychprzyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie od dnia 09.05.2023 r. od godz. 12.00.00 do dnia 29.05.2023 r. do godz.23.59.59 za pomocą wyznaczonego formularza.

2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełnej akceptacji.

3.W Konkursie zgłoszenia mogą przesłać:

a)w przypadku Firm- wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych, które są uprawnione do reprezentowania Kandydatów na

mocy odpowiednich zgód, statutów, dokumentów organizacyjnych, itp. oraz

składania w ich imieniu oświadczeń woli i wiedzy, a zgłoszenia dokonują za wiedzą i zgodą Kandydata.

b) w przypadku Szkół – aplikację składa Dyrektor szkoły/placówki lub nauczyciel – będący opiekunem grupy

uczniów z jednej szkoły/placówki, którzy zrealizowali rozwiązanie/inicjatywę

działający za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły/placówki

4.Zgłoszenia kandydatur przez Firmy powinny zawierać informacje:

A.Nazwa firmy (obowiązkowe)

B.Liczba zatrudnionych pracowników (obowiązkowe)

C.Identyfikator podatkowy NIP zgłaszanej firmy (obowiązkowe)

D.Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia (obowiązkowe)

E.Telefon kontaktowy (obowiązkowe)

F.Adres e-mail (obowiązkowe)

G.Nazwa inwestycji zrealizowanej przez zgłaszaną firmę klasyfikowaną w ramach GOZ (obowiązkowe)

H.Opis projektu (szczegółowy opis wdrożonego modelu biznesowego z zakresu GOZ lub innych działań/rozwiązań/wdrożeń z zakresu GOZ) (obowiązkowe)

I.Model biznesowy z obszaru GOZ w jakim realizowana jest inwestycja (obowiązkowe):

1.model „sharing-economy” - współdzielenie,

2.model „produkt jako usługa”,

3.symbioza gospodarcza w myśl zasady „mój odpad Twoim surowcem”,

4.wydłużenie cyklu życia produktów,

5.wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku,

6.zamknięcie obiegu wody/innych materiałów w procesach produkcyjnych/usługowych,

7.rozwiązania z zakresu up – cyklingu,

8.ekoprojektowanie,

9.naprawa i regeneracja,

10.odzysk energii,

11.dematerializacja usług (wirtualizacja, subskrypcje).

12.inny, podać jaki J.Zdjęcie obrazujące zrealizowaną inicjatywę, w formacie .JPG, .PNG. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB (nieobowiązkowe);

K.Inne dokumenty dotyczące realizowanej inicjatywy w formacie .PDF, .JPG, .PNG, .DOC, mp3. Istnieje możliwość przesłania większej liczby plików spakowanych w formacie .ZIP Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. (nieobowiązkowe).

Przekazane materiały nie mogą zawierać wizerunków osób fizycznych. 5. Zgłoszenia kandydatury Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinny

zawierać niżej wskazane informacje:

A. Nazwa szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe (obowiązkowe)

B. Liczba uczniów zaangażowanych w projekt (obowiązkowe)

C. Czas poświęcony na realizację przedsięwzięcia np. w dniach/miesiącach (obowiązkowy)

D. Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia – Nauczyciela/Dyrektora (obowiązkowe)

E. Telefon kontaktowy (obowiązkowe)

F. Adres e-mail (obowiązkowe)

G. Opis projektu w zakresie:

a) zrealizowanego projektu z obszaru GOZ.

Opis powinien zawierać zrealizowane cele, wskazanie adresatów opracowanego rozwiązania, wykorzystane zasoby osobowe, naukowe, rzeczowe, zastosowane rozwiązania z obszaru gospodarki cyrkularnej - (obowiązkowe pole opisowe).

b) Jakie przyszłe działania z obszaru GOZ zaplanowano do realizacji w perspektywie co najmniej kolejnego roku szkolnego?

Opis powinien zawierać cele, opis adresatów, planowane wykorzystanie zasobów ludzkich, naukowych, rzeczowych, zastosowanie rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej - (obowiązkowe pole opisowe)

H. Zdjęcie obrazujące zrealizowaną inicjatywę, w formacie .JPG, .PNG. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB (nieobowiązkowe);

I. Inne dokumenty dotyczące realizowanej inicjatywy w formacie .PDF, .JPG, .PNG, .DOC, mp3. Istnieje możliwość przesłania większej liczby plików spakowanych w formacie .ZIP. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. (nieobowiązkowe).

Przekazane materiały nie mogą zawierać wizerunków osób fizycznych.

5.Osoba, o której mowa w pkt 3 dokonująca zgłoszenia Kandydata w Konkursie składa poniższe oświadczenia oraz jednocześnie oświadcza, że gdyby którekolwiek z n/w oświadczeń okazało się nierzetelne lub nieprawdziwe, to osoba dokonująca zgłoszenia pokryje wszelką szkodę, jaką poniesie w związku z tym Organizator:

a.Podane w zgłoszeniu informacje oraz dane Kandydata są prawdziwe;

b.Kandydat wyraził zgodę na udział w Konkursie;

c.Kandydat jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia);

d.Kandydat udziela Organizatorowi i Partnerowi głównemu Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora, jak i na stronie WWW /w utworach i prezentacjach multimedialnych, audiowizualnych/ do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Partnera głównego;

e.Kandydat wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu jak i Partnera głównego, do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia);

f.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.

7.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.

8.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie uwzględniona w wyborze poprzez Kapitułę Konkursu.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu. Kapituła Konkursu i wybór laureatów.

1.Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu po zakończeniu etapu zgłoszeń, najpóźniej do dnia 08.06.2023 r. w oparciu o:

a)informacje zawarte w ankiecie zgłoszeniowej (wskazane w art. 3 ust. 4 Regulaminu);

b)ocenę zgłoszonych przedsięwzięć i projektów opisanych w zgłoszeniu na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 w przypadku Firm oraz załącznik nr 2 w przypadku Szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe do niniejszego regulaminu;

2.Kapituła Konkursu sporządza protokół z dokonywanych w ramach niniejszego Konkursu czynności.

3.W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

- Przedstawiciele Partnera Głównego

- Przedstawiciel Organizatora – Polska Press Grupy

- Eksperci w tematyce ekologii

4. W razie, gdyby kilku Laureatów otrzymało taką samą liczbę punktów decydujący głos należy do Kapituły Konkursy, której członkowie oddadzą głos na poszczególnego Laureata.

O zwycięstwie decyduje liczba uzyskanych głosów od Członków Kapituły.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu. Nagrody w Konkursie.

1.Wyniki Konkursu zostaną oficjalne ogłoszone na uroczystej gali w czerwcu..

2.Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

3.Nagrody dla Firm:

a) Za zajęcie pierwszego miejsca

- statuetka;

- prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Dziennika Polskiego;

- prezentacja Laureata w serwisie www.dziennikpolski24.pl

- prezentacja Laureata w Strefie Biznesu

b) Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca:

- dyplom

- prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Dziennika Polskiego;

- prezentacja Laureata w serwisie www.dziennikpolski24.pl

4.Nagrody dla Szkół:

a) Za zajęcie pierwszego miejsca

- - nagroda finansowa w wysokości 5000 złotych;

- statuetka;

- prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Dziennika Polskiego;

- prezentacja Laureata w serwisie www.dziennikpolski24.pl

- prezentacja Laureata w Strefie Biznesu

b) Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca:

- dyplom

- prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Dziennika Polskiego;

- prezentacja Laureata w serwisie www.dziennikpolski24.pl

- prezentacja Laureata w Strefie Biznesu

5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej ().

6. Dodatkowo wskazane przez Komisję Konkursową materiały wizualne (prace zgłoszone do Konkursu) zostaną opublikowane i opisane na stronie internetowej Partnera Głównego i będą mogły zostać wykorzystane w jego utworach i prezentacjach multimedialnych, audiowizualnych oraz do reklamy i promocji działań przez niego prowadzonych

7.Nagrody zostaną wręczone w czerwcu na uroczystej gali lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora mieszczącej się pod adresem: Zabłocie 43A, 30-701 Kraków. Mogą także zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez Laureata adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

8. Laureat niebędący osobą fizyczną wartość nagrody ujmuje w przychodach podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowuje stawką podatku zgodnie z przyjętą formą rozliczania podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Zabłocie 43A, 30-701 Kraków.

2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i Zgłaszających jak i Kandydatów) poniżej:

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanego przez spółkę Polska Press sp. z o.o. konkursu pod nazwą “GOZ Biznes – Lider Małopolski 2023"

1.Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem konkursu pod nazwą “GOZ Biznes – Lider Małopolski 2023” (dalej jako: “Konkurs” lub “Wydarzenie”)

2.Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. 3.Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy dokonujecie zgłoszenia uczestnika do Konkursu lub składacie reklamację związaną z prowadzonym Konkursem. W przypadku, gdy inna osoba dokonuje Państwa zgłoszenia do Konkursu, to Państwa dane pozyskiwane są przez Administratora za pośrednictwem zgłaszającego. 4.Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. w przypadku zgłaszających: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W ramach naszych kontaktów, w tym złożenia przez Państwa skargi czy reklamacji, możecie nam Państwo przekazać dane takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail. W przypadku, gdy z przebiegu gali wydania nagród, w której weźmiecie Państwo udział sporządzana będzie relacja fotograficzna lub wideo, to Administrator może przetwarzać wizerunek uczestnika gali.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu. Podstawą przetwarzania danych zgłaszającego jest umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowym celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest podjęcie wszelkich działań związanych z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń, przygotowania materiałów konkursowych oraz informacji o przebiegu Konkursu, publikacji w tytułach prasowych Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej) wraz z informacjami o kandydatach, umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, a w przypadku laureatów – również do wydania nagrody w sposób określony w Regulaminie, a dodatkowo również przesłanie zaproszenia do uczestnictwa w gali finałowej Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).

Dodatkowo, Administrator informuje, że w przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Konkursu oraz gali finałowej Konkursu (w szczególności relacji reporterskiej z tego wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), to Administrator będzie przetwarzał materiały dotyczące Konkursu, jak również materiał wideo oraz/lub zdjęcia mogące zawierać wizerunki uczestników gali jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6.Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu zgłoszenie do Konkursu, a niekiedy także realizację innych uprawnień, które Państwu przysługują. Jeżeli pozyskujemy Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody. 7.Odbiorcy danych osobowych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla prowadzenia naszej działalności, umożliwienia wykonania nam naszego zobowiązania lub realizacji nałożonego na nas obowiązku, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

·podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczna, informatyczną i administracyjną, w tym w szczególności: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze, audytowe, windykacyjne i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych (w tym dostawcy ankiet on-line - spółce Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp.j.), a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

·spółkom z naszej grupy kapitałowej GK Orlen - w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych.

W przypadku, gdy dokonujecie Państwo zgłoszenia osoby trzeciej do udziału w Konkursie, to ta osoba ma prawo do uzyskania danych zgłaszającego w zakresie jego imienia i nazwiska.

6.Transfer danych poza EOG

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.

7.Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie tj. Przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody.

Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

W przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Konkursu (jnfomormacje o uczestnikach) lub gali finałowej Konkursu w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

8.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

9.Pouczenie o przysługujących prawach

Przysługuje Państwu prawo żądania:

a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zatrudniają największe gwiazdy, jaka jest tajemnica ich sukcesu?