Konwencja Trzeciej Drogi w Nowym Brzesku. Ciężko zasypać stare podziały

W Nowym Brzesku pojawił się natomiast poseł Rafał Komarewicz oraz grupa kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmiku, Rady Powiatu oraz nowobrzeskiej Rady Miejskiej. Prowadzenie wziął na siebie kandydat na burmistrza Nowego Brzeska Jan Chojka. Były wójt i burmistrz w przeszłości reprezentował lokalny komitet Ziemia Nowobrzeska, który w wyborach samorządowych rywalizował głównie z PSL-em. Dziś, namówiony do tego przez przedstawicieli Polski 2050, startuje z Trzeciej Drogi, którą tworzy również Stronnictwo.

- Cieszę się, że idziemy do tych wyborów razem, bo to znaczy, że możliwa jest między nami zgoda. W przeszłości wielokrotnie się kłóciliśmy, ale były to zawsze spory, dotyczące spraw merytorycznych, samorządu, tego, co ważne dla mieszkańców – przekonywał kandydat.