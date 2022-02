Kosmos Pawła Stożka w myślenickiej bibliotece. We wtorek wernisaż wystawy

Reportaż i street to jedne z jego ulubionych gatunków, a ostatnio do takich należy również makrofotografia.

To nie pierwsza wystawa jego fotografii, wcześniej swoje prace prezentował m.in. w MBP w Dobczycach („Widoki z Widokowej” i "Paris, Paris").

Na tej najnowszej wystawie zobaczymy kosmos.

Tematem jest kosmos, a kosmos to przecież to to co nad nami, ale też to co w nas. To jego wewnętrzny kosmos z jego formami, kształtami, fakturami i kolorami. Paweł jest bez wątpienia jedną z jaśniejszych gwiazd mgFoto i jednym z tych, obok Stanisława Jawora, Liliany Wolnik i Rafała Hechsmana, którzy mają swój własny "język fotograficzny"